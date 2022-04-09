سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

242 حالة اختناق جديدة بمحافظتين بسبب العاصفة الترابية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-09T09:23:46+0000
242 حالة اختناق جديدة بمحافظتين بسبب العاصفة الترابية

شفق نيوز / كشفت مصادر صحية في محافظتي بابل وكركوك، اليوم السبت، عن تسجيل 242 حالة اختناق جديدة نتيجة العواصف الترابية التي تضرب العراق.

وقال مصدر صحي في محافظة كركوك لوكالة شفق نيوز إن "العاصفة الترابية التي تضرب كركوك تسببت بـ150 حالة اختناق جديدة، لتسجل المحافظة منذ عصر الأربعاء الماضي وحتى الآن 400 حالة اختناق ".

وأضاف المصدر ان "عدد المصابين الذين دخلوا المستشفى خلال مدة العاصفة الترابية بلغ 622 مصاباً".

من جهته قال مصدر صحي في محافظة بابل لوكالة شفق نيوز إن "عدد حالات الاختناق المسجلة لدى دائرة الصحة وصل الى ٩٢ حالة في عموم المحافظة ١٣ حالة منها مصابة بالربو".

وأضاف المصدر، أن "الكوادر الصحية في جميع المستشفيات التي استقبلت الحالات تمكنت من السيطرة عليها دون حوث اي مضاعفات جميع الحالات مستقرة وتحت اشراف الكادر الطبي".

وتضرب البلاد إصابات كثيرة بحالات الاختناق نتيجة العاصفة الترابية التي تضرب مدنا عدة ومحافظات مختلفة، فيما كانت اغلب الحالات التي زارت المستشفيات لمصابي (الربو).

related

في حصيلة جديدة .. مستشفيات في بغداد والديوانية تستقبل قرابة 3000 حالة اختناق

Date: 2022-03-04 11:11:38
في حصيلة جديدة .. مستشفيات في بغداد والديوانية تستقبل قرابة 3000 حالة اختناق

حالات اختناق لاطفال في بغداد بسبب العاصفة الترابية

Date: 2022-03-12 09:41:40
حالات اختناق لاطفال في بغداد بسبب العاصفة الترابية

قرابة 600 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة في بغداد

Date: 2022-03-13 04:32:30
قرابة 600 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة في بغداد

ارتفاع حصيلة الوفيات في طوزخورماتو جراء الزائر الاصفر

Date: 2022-04-08 09:24:31
ارتفاع حصيلة الوفيات في طوزخورماتو جراء الزائر الاصفر

عواصف ترابية جديدة تضرب مناطق في العراق وتحذيرات من السفر براً وبحراً

Date: 2022-03-05 06:34:55
عواصف ترابية جديدة تضرب مناطق في العراق وتحذيرات من السفر براً وبحراً

"كابوس" يهدد العراق.. راصد جوي يحدد سبب تكرار العواصف الترابية

Date: 2022-03-11 19:41:51
"كابوس" يهدد العراق.. راصد جوي يحدد سبب تكرار العواصف الترابية

العواصف تشعل الحرائق في قلب صلاح الدين وتخلف خسائر مادية جسيمة

Date: 2022-04-09 09:22:36
العواصف تشعل الحرائق في قلب صلاح الدين وتخلف خسائر مادية جسيمة

بينها وفيتان .. مستشفيان في النجف وبغداد يستقبلان أكثر من 1000 حالة إختناق (صور)

Date: 2022-03-04 10:17:43
بينها وفيتان .. مستشفيان في النجف وبغداد يستقبلان أكثر من 1000 حالة إختناق (صور)