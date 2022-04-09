242 حالة اختناق جديدة بمحافظتين بسبب العاصفة الترابية

شفق نيوز / كشفت مصادر صحية في محافظتي بابل وكركوك، اليوم السبت، عن تسجيل 242 حالة اختناق جديدة نتيجة العواصف الترابية التي تضرب العراق.

وقال مصدر صحي في محافظة كركوك لوكالة شفق نيوز إن "العاصفة الترابية التي تضرب كركوك تسببت بـ150 حالة اختناق جديدة، لتسجل المحافظة منذ عصر الأربعاء الماضي وحتى الآن 400 حالة اختناق ".

وأضاف المصدر ان "عدد المصابين الذين دخلوا المستشفى خلال مدة العاصفة الترابية بلغ 622 مصاباً".

من جهته قال مصدر صحي في محافظة بابل لوكالة شفق نيوز إن "عدد حالات الاختناق المسجلة لدى دائرة الصحة وصل الى ٩٢ حالة في عموم المحافظة ١٣ حالة منها مصابة بالربو".

وأضاف المصدر، أن "الكوادر الصحية في جميع المستشفيات التي استقبلت الحالات تمكنت من السيطرة عليها دون حوث اي مضاعفات جميع الحالات مستقرة وتحت اشراف الكادر الطبي".

وتضرب البلاد إصابات كثيرة بحالات الاختناق نتيجة العاصفة الترابية التي تضرب مدنا عدة ومحافظات مختلفة، فيما كانت اغلب الحالات التي زارت المستشفيات لمصابي (الربو).