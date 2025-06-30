23 حادثاً مرورياً خلال يومين في تقاطع مستحدث قرب مطار الموصل

شفق نيوز – نينوى

كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن تسجيل 23 حادثاً مرورياً خلال يومين فقط في تقاطع جديد استُحدث ضمن أعمال تأثيث الطريق المؤدي إلى مطار الموصل، قرب الجسر الرابع في الجانب الأيمن من المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحوادث وقعت يومي الجمعة والسبت الماضيين، وفق ما سجلته مديريتا المرور والشرطة"، مبيناً أن "التقاطع الجديد تقدم بمسافة عدة أمتار عن موقعه السابق، ما أدى إلى إرباك كبير في حركة المركبات بسبب ضعف إشارات التنبيه وعدم وضوح الموقع الجديد للسائقين".

وأكد المصدر، على السائقين ضرورة توخي الحذر عند استخدام هذا الطريق الحيوي، والانتباه إلى التغييرات في المسارات لتفادي الحوادث، موضحاً أن معظمها نتج عن مفاجأة السائقين بوجود المفرق المستحدث دون استعداد كافٍ للانحراف أو التوقف.