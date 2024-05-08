21 فريقاً تجوب المحافظة.. بيطرة ديالى تستنفر للوقاية من الحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في ديالى، يوم الأربعاء، حالة الاستنفار للوقاية من الحمى النزفية في مناطق المحافظة.

وقالت مدير المستشفى البيطري ابتسام جاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "جميع طواقم المستشفى البيطري في ديالى بحالة استنفار في الوقت الرهان للوقاية من الحمى النزفية في مناطق المحافظة، خاصة وأن الأخيرة سجلت عدة وفيات وإصابات العام الماضي".

وأضافت أن "21 فريقاً بيطرياً يتجول يومياً في مناطق المحافظة وينفذ حملات مكافحة وتغطيس للمواشي لقتل الوسط الناقل للفيروس وهو قراد الهايلوما، فضلاً عن توعية الفلاحين بكيفية الوقاية من المرض".

وأشارت جاسم إلى أن "هناك إجراءات مشددة تفرض على نقل المواشي بشكل عام وفقاً للتعليمات البيطرية"، مبينة أن "مبيدات المكافحة متوفرة حالياً بكميات كافية وتمت زيادة حصتنا إلى الضعف للسيطرة على الوباء".