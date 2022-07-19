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200 ألف شخص يعانون العطش.. كركوك تفرض عقوبات جماعية على طوزخورماتو

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-19T17:32:59+0000
200 ألف شخص يعانون العطش.. كركوك تفرض عقوبات جماعية على طوزخورماتو

شفق نيوز/ شكا قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، ما وصفوها  بأنها "عقوبات جماعية" فرضتها مديرية ري كركوك بعد قطع المياه عن أكثر من 200 ألف نسمة في مناطق القضاء.

وقال قائممقام الطوز حسن زين العابدين لوكالة شفق نيوز، إن قضاء طوزخورماتو يعتمد على مصدر وحيد للمياه الخام اللازمة لمحطات مياه الشرب وهو مشروع ري كركوك حيث يعتبر القضاء آخر محطة يغذيه المشروع.

وأكد، زين العابدين، أن ري كركوك قطعت المياه عن طوزخورماتو، ولا تبالي المناشدات الإنسانية التي يطلقها أكثر من 200 ألف نسمة من مختلف القوميات في الطوز، مشيرا إلى أن الطوز خالية ومحرومة من ماء الشرب منذ 6 ايام.

ولفت إلى أن إدارة الطوز خاطبت الموارد المائية في كركوك لإطلاق المياه وإنقاذ السكان من العطش القاتل إلا أنها لم تكترث للمطالب واكتفت بإلقاء اللوم على محافظة صلاح الدين وحملتها مسؤولية أزمة ماء الشرب.

وأشار قائممقام الطوز إلى إلغاء الخطط الزراعية كافة وتسخير المياه للشرب فقط إلا أن الموارد المائية في كركوك اكتفت بتأمين المياه لمناطق كركوك فقط وذبح سكان الطوز بسكين العطش.

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