200 ضحية و90 حادث سير.. "النعاس" يعكر صفو الزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ كشفت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، عن حصيلة حوادث السير المسجلة لديها، خلال فترة الزيارة الأربعينية، فيما أشارت إلى أن القيادة تحت تأثير النعاس والمخدر والمسكر، كان من أبرز أسباب وقوع تلك الحوادث.

وأكد الناطق باسم المديرية، العميد زياد القيسي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، تسجيل "90 حادث سير مقسمة ما بين الدهس والانقلاب والاصطدام والمركب، خلال أيام الزيارة الأربعينية".

وأضاف القيسي، أن "قيادة المركبة تحت تأثير النعاس كانت السبب في أغلب تلك الحوادث، كما أن القيادة بسرعة شديدة وعدم الانتباه، والسياقة تحت تأثير المخدر والمسكر كانت من بين الأسباب".

وأوضح أن "قسماً من السائقين يتعاطون الحبوب التي تزيل النعاس منهم، إضافة إلى استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، كان من بين أسباب حوادث السير أيضاً"، مشيراً إلى أن تلك الحوادث تسببت بـ"وفاة أكثر من 44 شخصاً، وأكثر من 163 إصابة".

وكانت اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الأربعينية، قد أعلنت أمس الأربعاء، نجاح الزيارة، دون تسجيل أي خرق أو حادث يذكر.

وتجاوز العدد الكلي للزائرين الذين قصدوا مدينة كربلاء، لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين، حاجز 22 مليون زائر، وفق إحصائية أعلنتها العتبة العباسية أمس.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.