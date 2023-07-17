20 مليون تهديد في العراق.. تقرير الأمن السيبراني يكشف حصيلة 2022

شفق نيوز / أعلنت تريند مايكرو، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، يوم الاثنين، عن نتائج تقريرها السنوي للأمن السيبراني، والذي كشف عن زيادة ملحوظة بنسبة 55٪ في عمليات اكتشاف التهديدات العالمية، وكذلك زيادة هائلة على مستوى الملفات الخبيثة المحظورة بلغت نسبة 242٪ في عام 2022.

وسلط التقرير، الذي يحمل عنوان "إعادة التفكير في الاستراتيجيات الأمنية" واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، الضوء على أبرز الاتجاهات التي لها تأثير كبير على مستقبل الأمن الرقمي.

وكشف في بحثه أن "الجهات الفاعلة في التهديدات استهدفت بشكل عشوائي المستهلكين والمؤسسات عبر جميع القطاعات، مما جعل عام 2022 مليئًا بالتحديات بالنسبة لخبراء الأمن السيبراني".

العراق

وعلى صعيد العراق، نجحت حلول "تريند مايكرو" باكتشاف وحظر أكثر من 15 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني، وقامت بحماية أكثر من 400 ألف مستخدم من التضرر من روابط خبيثة قاموا بالضغط عليها، كما استطاعت تحديد وإيقاف أكثر من نصف مليون هجوم لبرمجيات خبيثة في الدولة.

وبهذا الصدد، قال أسعد عُرابي، المدير العام لتريند مايكرو في منطقة الخليج العربي والأسواق الناشئة: "ساهمت التكنولوجيا في توفير العديد من الفرص لمؤسسات الدولة، إلا أنها في نفس الوقت شكلت تحديات أمنية جديدة، لذلك من الضروري المحافظة على جهود الاعتماد الآمن على التكنولوجيا في العراق، لتأمين المشهد الرقمي في البلاد من الهجمات الإلكترونية والمحافظة على العمليات والبيانات الحساسة".

وأضاف عرابي، أن "لدى تريند مايكرو التزام راسخ بتمكين الشركات العراقية ودعمهم بالأدوات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف التحول الرقمي، وتزويدهم بحلول أمنية متعددة الطبقات والمراحل الدفاعية"، وفقاً للتقرير السنوي.

وسلط التقرير الضوء على أن "زيادة الفشل في إصلاح الثغرات الأمنية يضيف المزيد من الوقت والمال لجهود الشركات للإصلاح ويعرض المؤسسات لمخاطر إلكترونية غير ضرورية".

ولفت التقرير إلى ظهور برمجيات "ويب شيلز" في التقرير الأكثر انتشاراً من بين البرمجيات الضارة هذا العام، حيث شهدت ارتفاعاً بنسبة 103٪ مقارنة بعام 2021، في حين جاءت برمجيات "LockBit" و " BlackCat" على أعلى قائمة هرم عائلات فيروسات الفدية لعام 2022.

يشار إلى أن تريند مايكرو تنصح المؤسسات باتباع نهج استباقي من خلال إجراء تقييمات شاملة لتأمين بنيتها التحتية الرقمية، وكجزء من التزامها بتعزيز الأمن السيبراني في العراق، تهدف الشركة إلى دعم جهود الدولة الرامية إلى مواكبة أحدث المتغيرات التكنولوجية لمواجهة مختلف التهديدات السيبرانية.

وتلعب 'تريند مايكرو إنكوربوريتد'، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، دوراً كبيراً في المساعدة على جعل العالم مكاناً أكثر أماناً لتبادل المعلومات الرقمية.

وتقدّم الشركة حلولاً مبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات لحماية مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية والشبكات والنقاط الطرفية. وتعمل جميع منتجات الشركة معاً لتحقيق تبادل سلس لمعلومات التهديدات، وتوفير دفاع متصل ضد التهديدات مع سهولة في النشر والإدارة المركزية بشكل يتيح حماية أفضل وأكثر سرعة.

وبفضل موظفيها الذين يتجاوز عددهم 7000 شخص في أكثر من 65 دولة حول العالم، وامتلاكها لأحدث المعلومات بشأن التهديدات العالمية، تكفل 'تريند مايكرو' تأمين العالم المتصل.