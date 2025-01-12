20 مشروعاً متلكئاً في نينوى.. الحكومة تحيل بعضها إلى "شركات جديدة"

شفق نيوز/ كشفت عضو مجلس نينوى ساجدة الأفندي، يوم الأحد، عن وجود 20 مشروعاً متلكئاً في عموم المحافظة، فيما أكدت إيقاف شركات عن العمل في العديد من المشاريع المتلكئة.

وقالت الأفندي، لوكالة شفق نيوز، إن "نينوى قطعت شوطاً كبيراً في معالجة قضية المشاريع المتلكئة في المحافظة"، مبينة أن "الحكومة المحلية قامت باستئناف العمل في المشاريع المتوقفة وسحبت العمل من الشركات المنفذة لعدد منها وحولتها إلى شركات أخرى بغية إنجازها بسرعة وضمن المواصفات المطلوبة".

وأضافت أن "أبرز المشاريع المتلكئة المهمة في نينوى كان خلال الفترة الماضية هو مشروع مطار الموصل"، مشيرة إلى أن "هذا التلكؤ جاء نتيجة المشكلات في التمويل المالي وهذه القضية حلت الآن عقب زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الموصل".

وفي وقت سابق، أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، أن المشاريع المتلكئة في المحافظة تراجعت خلال الأشهر الأخيرة من 146 مشروعاً إلى 17 مشروعا فقط.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الشهر الماضي، بافتتاح مطار الموصل الدولي يوم 10 حزيران/يونيو المقبل من العام الجاري.

وفي الشهر الماضي، وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حجر الأساس لمشروع تنظيم وتأهيل الواجهة النهرية للمدينة القديمة في أيمن الموصل في محافظة نينوى بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار.