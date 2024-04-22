20 ألف حالة طلاق في العراق خلال ثلاثة أشهر من عام 2024

شفق نيوز/ كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يوم الاثنين، أن الاشهر الثلاث الاولى من العام 2024 شهدت تسجيل 20 ألف حالة طلاق.

وقال فاضل الغراوي في بيان صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن عدد حالات الطلاق لشهر كانون الاول بلغت 7454 منها 5611 حالة طلاق خارجي و 1843 حالة طلاق بقرار حكم قضائي، في حين شهد شهر شباط تسجيل 4560 حالة طلاق خارجي و 1764 حالة طلاق بقرار حكم قضائي، وشهد شهر اذار تسجيل 4417 حالة طلاق خارجي و 1805 حالات طلاق بحكم قضائي.

وعزا الغراوي، أهم أسباب إرتفاع حالات الطلاق هو قلة الثقافة الزوجية وعدم التفاهم بين الزوجين، اضافة الى العنف الاسري والتدخلات من قبل الاهل والاصدقاء والزواج المبكر والظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء للاتصالات وضعف الوازع الديني و الزيجات المتعددة وضعف منظومة القيم المجتمعية والتفكك الأسري ووجود أكثر من عائلة في بيت واحد مما يزيد المشاكل.

وطالب الغراوي، الحكومة بإطلاق فعاليات دينية ومجتمعية وتعليمية، ومنظمات المجتمع المدني والاعلام باطلاق حملة وطنية توعوية للحد من ارتفاع حالات الطلاق، كما دعا الحكومة لتوفير دور واطئة الكلفة او اراضي سكنية مدعومة بقروض بدون فوائد للمتزوجين حديثا للحد من مشاكل السكن وتوفير فرص عمل والحد من البطالة .