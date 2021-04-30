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20 فرقة إطفاء تسيطر على حريق كبير اندلع داخل مخزن الزيوت وسط بغداد .. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-30T09:08:48+0000
20 فرقة إطفاء تسيطر على حريق كبير اندلع داخل مخزن الزيوت وسط بغداد .. صور

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني اليوم الجمعة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن الزيوت والإطارات مشيد من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال في منطقة باب المعظم وسط بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، 20 فرقة إطفاء سيطرت على الحادث من الجهات الأربع وعزلت النيران عن الشواغر التجارية القريبة، وأخمدت النيران رغم صعوبة المواد المحترقة نظراً لعشوائية وتكدس الخزين داخل المخزن المحترق، مشيرة إلى ان الفرق انهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر، وفقا للبيان.

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارات.

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