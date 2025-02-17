18 ألف رحلة جوية مدنية تعبر الأجواء العراقية في شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، تسجيل 18,001 رحلة جوية مدنية عابرة في الأجواء العراقية خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2025، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن قسم الإحصاء والتخطيط والمتابعة في الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إجمالي الرحلات الجوية في العراق خلال الشهر ذاته بلغ 792 رحلة محلية، و7,868 رحلة دولية، بالإضافة إلى 18,001 رحلة جوية مدنية عابرة، مما يعكس النشاط المتزايد لحركة الطيران في البلاد".

من جانبه، قال مدير عام الشركة، عباس صبار البيضاني، بحسب البيان، إن "مطار بغداد الدولي (ORBI) تصدّر المشهد بنسبة 41% من إجمالي الحركة الجوية، يليه مطار أربيل الدولي (ORER) بنسبة 26%، ثم مطار النجف الدولي (ORNI) بنسبة 19%، في حين توزعت النسب المتبقية على مطارات البصرة والسليمانية وكركوك".

وأشار إلى أن "القدرة الاستيعابية لمطار بغداد الدولي تبلغ 7.5 مليون مسافر سنوياً، يليه كل من مطار أربيل والنجف بقدرة استيعابية تصل إلى 3 ملايين مسافر لكل منهما، مما يعكس الدور المحوري لهذه المطارات في دعم قطاع النقل الجوي العراقي وتعزيز حركة السفر الإقليمية والدولية".