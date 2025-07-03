18 الف زائر ايراني عبر واسط خلال 24 ساعة.. فيديو

شفق نيوز – إيلام

أفاد مسؤول إيراني، يوم الخميس، بتباطؤ حركة المرور عند معبر مهران بسبب كثافة الزائرين والإجراءات العراقية.

و أوضح مدير عام الطرق والنقل في إيلام سيد زاهدين جشمه خاور، في تصريح نقلته وكالة "تسنيم" الايرانية للأنباء، أن ارتفاع أعداد الزائرين المتجهين إلى العتبات المقدسة، إلى جانب الإجراءات الرقابية من الجانب العراقي، تسبب في تباطؤ حركة المرور عند معبر مهران الحدودي.

وأضاف المدير أن حركة الزائرين تسير الآن بسلاسة ودون مشاكل، خاصة مع اقتراب مراسم تاسوعاء وعاشوراء الحسينية، مشيراً إلى عبور أكثر من 18 ألف زائر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية للمشاركة في الفعاليات الدينية.

وأكدت إدارة الطرق والنقل في إيلام اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتسهيل عبور الزوار وضمان استمرار حركة المرور بشكل منتظم.

ونشرت الوكالة الايرانية مقطع فيديو يظهر توافد الزائرين بعد انخفاض الاكتظاظ

ومعبر مهران الحدودي في إيران يقابله في الجانب العراقي معبر زرباطية، الذي يُعدّ من أبرز المنافذ الحدودية بين العراق وإيران، ويقع في محافظة واسط العراقية، تحديدًا في قضاء بدرة، وهو مخصص لعبور الزوار والمسافرين بين البلدين.