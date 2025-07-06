"17 ألف دينار" تشعل شجارا عنيفا داخل مولد أهلي وتنتهي بإصابات في كركوك.. فيديو

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الأحد، بوقوع شجار عنيف بين أحد مشغلي المولدات الأهلية وأحد المشتركين في منطقة "واحد حزيران" وسط المدينة، نتيجة خلاف مالي بسيط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة من الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث الذي تم توثيقه بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر وقوع مشادة تطورت إلى عنف جسدي، أسفر عن إصابة مشغل المولدة بجروح في الرأس استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وفي السياق، ذكر أحد سكان الحي، محمد جبار، أن "الخلاف نشب على خلفية مبلغ يُقدر بـ17 ألف دينار، كان أحد الأطراف يطالب به، في حين بيّن الطرف الآخر أنه سيتم تسويته بنهاية الشهر"، مضيفاً أن "الحادثة أثارت صدمة في أوساط السكان، بسبب ما رافقها من عنف غير مبرر".