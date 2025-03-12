161 عائلة تغادر مخيم الهول باتجاه العراق.. صور

شفق نيوز/ غادرت عشرات العائلات مخيم الهول في سوريا، اليوم الأربعاء، باتجاه الأراضي العراقية، وذلك بتنسيق مشترك بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة بغداد.

وقال إداري في مخيم الهول، لوكالة شفق نيوز، إن 161 عائلة عراقية، تضم 607 أشخاص، غادرت المخيم بعد استكمال الإجراءات.

وبين، أن نقل هذه العوائل يكون عبر حافلات أرسلتها الحكومة العراقية، بمرافقة وحماية من القوات الأمريكية إلى باتجاه الحدود العراقية، ومنها إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى.

وأكد الإداري، أن التنسيق مستمر بين الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والحكومة العراقية لإعادة جميع العراقيين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم.

وتضمن اتفاق الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، الذي اعلن أمس الثلاثاء، أن تتولى الدولة السورية تدريجياً إدارة مخيم الهول والحدود مع العراق.

ويمثل مخيم الهول هاجسا أمنيا كبيرا للسلطات العراقية حيث سعت في السنوات القليلة الماضية الى اغلاقه لما يضم من عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي تنظيم "داعش" ومناصرين للتنظيم، بهدف الحد من المخاطر الأمنية على الحدود السورية.

ويعد مخيم الهول، الواقع جنوب مدينة الحسكة السورية، مركزاً لتجمع أُسر التنظيم حيث كان تحت سيطرة وإدارة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وبعد سقوط نظام الأسد يخشى العراق عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.