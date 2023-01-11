160 موظف عقد يشكون "الكيل بمكيالين" ويناشدون السوداني: لدينا حلّم فهل ستحققه؟

شفق نيوز/ شكا العشرات من موظفي العقود في وزارة النقل العراقية، يوم الأربعاء، مما وصفوه "الكيل بمكيالين"، تجاه الموظفين، مناشدين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لرفع "الحيف والظلم" عنهم.

وقال الموظفون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحن مجموعة من موظفي العقود في وزارة النقل بعدد (160) ممن وقع الحيف والظلم عليهم مرتين الاولى بحسب كتاب رئاسة الوزراء المرقم 17266 بتأريخ 30 / 10 / 2019 حيث كان من المفترض تعييننا على الملاك الدائم ولكن الوزارة قامت بالتعاقد معنا خلافاً لكتاب رئيس الوزراء المذكور ولم تقم بتعيينا".

واضافوا ان "المرة الثانية عندما صدر امر بتثبيت زملاء لنا في مركز الوزارة بعدد (12) من ضمن قرارات مجلس الوزراء الاخيرة ولم يصدر امر تثبيت بالبقية علماً بأن الزملاء الـ12 تم التعاقد معهم بنفس الامر الاداري الخاص بنا بسبب الكيل بمكيالين بالتعامل مع الموظفين".

وختموا بالقول، "كان حلمنا ان نثبت على الملاك الدائم استناداً لاعمامات الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقمة 22081 في 14/6/2022 و 23486 في 4/12/2022 حيث اكدت الوزارة توفر التخصيص المالي لنا ضمن الموازنة التخطيطية للوزارة"، مضيفين، "نناشد رئيس الوزراء بالنظر بموضوعنا وتدخله الابوي وكلنا ثقة بوقوفه بجانب 160 عائلة لا تمتلك اي مورد مادي اخر".