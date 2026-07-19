16 مليار دينار "مفقودة" تطيح بمسؤولين في الخطوط الجوية العراقية (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أصدر وزير النقل وهب الحسيني، يوم الأحد، أمراً وزارياً بسحب يد عدد من مديري الأقسام في الخطوط الجوية العراقية.

وبحسب وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز فأن القرار شمل أربعة مديري أقسام ومسؤولي شعبتين، فضلاً عن موظفين أثنين، وهم كلاً من: "مثنى محمد حاشوش / مدير القسم التجاري، عباس طعمة عواد / مدير القسم القانوني السابق، فضلاً عن محمد محمود محمد / مدير قسم العقود، بالإضافة إلى إياس سعدي مسجل / مدير القسم المالي سابقاً، وزينب محمد عبد الرضا / مسؤولة شعبة تدقيق الإيرادات، فضلاً عن مؤيد إبراهيم عبيد / القسم القانوني، وحنان خزعل فرج / حسابات الفروع، وحيدر حسني علوان / مسؤول شعبة الوقود".

وجاء في الوثيقة أن سحب اليد لمدة 60 يوماً جاء استناداً إلى قانون انضباط موظفي الدولة.

من جانبه، قال مصدر لوكالة شفق نيوز إن سحب اليد جاء من "أجل إكمال التحقيق بخصوص اختفاء 16 مليار دينار عراقي من حسابات الخطوط الجوية العراقية".

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، أن لجنة مكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي تستعد لإعداد قائمة تضم نحو 127 شخصية متورطة في تهريب الأموال العامة والاستيلاء على عقارات وأصول داخل العراق وخارجه، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لاستردادها.