16 شهراً دون رواتب.. حملة الشهادات والأوائل في كركوك يطالبون بإنصافهم

شفق نيوز- كركوك

طالبت مجموعة من المعينين الجدد من حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل في كركوك، يوم الأحد، بإطلاق رواتبهم المتأخرة، مؤكدين أنهم لم يتسلموا أي مستحقات منذ تعيينهم قبل أكثر من عام.

ورفع المتظاهرون خلال وقفة احتجاجية، مطالبهم بضرورة تدخل الجهات المعنية، مؤكدين أنهم "لم يتسلموا رواتبهم منذ تاريخ تعيينهم من قبل مجلس الخدمة الاتحادي في 4 كانون الأول 2024، رغم استمرارهم في أداء واجباتهم الوظيفية في القرى والنواحي التابعة للمحافظة".

وأوضحوا أن "جميع الإجراءات القانونية بين مديرية تربية كركوك ووزارة التربية ووزارة المالية قد أُنجزت، ولم يتبقَّ سوى إطلاق التمويل من وزارة المالية”، داعين إلى "تدخل عاجل لمعرفة أسباب التأخير وصرف المستحقات المتراكمة منذ نحو 16 شهراً".

وفي هذا السياق، قالت إحدى المتظاهرات، وتدعى نيمار صابر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "استمرار تأخر الرواتب يشكل ضغطاً معيشياً كبيراً على الموظفين، خاصة في ظل غياب أي مصدر دخل طوال هذه الفترة".

من جانبه، أكد مسؤول فرع نقابة المعلمين في كركوك، حسان الجبوري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "النقابة ستعمل بالتنسيق مع تربية كركوك لحسم ملف رواتب حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل المعينين عبر مجلس الخدمة الاتحادي".

وأشار إلى أن "أغلب هؤلاء المعينين مضى على تعيينهم عام ونصف إلى عامين دون تسلم رواتبهم، ما يستدعي معالجة عاجلة من الجهات المعنية".