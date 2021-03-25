15% من أهالي المثنى يسكنون العشوائيات

شفق نيوز/ كشف مدير التخطيط في محافظة المثنى، قابل حمود، يوم الخميس، عن أعداد المتجاوزين بالمساكن العشوائية على الأراضي العامة في المحافظة، فيما بين خطة وزارة التخطيط بشأن هذه المساكن.

وقال حمود لوكالة شفق نيوز، إن "اعداد المساكن العشوائية في مركز المحافظة والاقضية والنواحي بلغت 21 الفا و400 مسكن عشوائي، وهو ما يشكل نسبة 15% من سكان المثنى".

واشار الى أن "وزارة التخطيط وجهت فروعها في المحافظات بتشكيل فرق لتحديث بيانات واماكن المتجاوزين، وبعد انتهاء هذه اللجان من أعمالها سيتم وضع اجراءات ومنهجية للتخلص من هذا الوضع، من خلال ايجاد البدائل المناسبة لها".

واكد حمود أن "هذه المساكن العشوائية عطلت كثيرا التقدم العمراني في المحافظة، من خلال التجاوز على اراضي تجارية واستثمارية كبيرة، خاصة وسط مدينة السماوة".

وأضاف حمود، أن "الحكومة المحلية لم تحاول اطلاقا خلال الفترة الماضية إزالة هؤلاء المتجاوزين"، مشيرا إلى أن "هناك تعليمات مستقبلية قد تصدر تتعلق ببيع بعض المناطق المخصصة للسكن بمساحة 150 مترا فقط على هؤلاء المتجاوزين".

وتعاني معظم المدن العراقية من ظاهرة المساكن العشوائية والتجاوز على أراضي الدولة، بسبب أزمة السكن وغلاء أسعار الأراضي والعقارات السكنية.