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15 قرية في "سعدية ديالى" لم تغلق ملف النزوح حتى الان

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-11T09:11:04+0000
15 قرية في "سعدية ديالى" لم تغلق ملف النزوح حتى الان

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في ديالى، يوم الاثنين، ان سكان 15 قرية في اطراف ناحية السعدية المتنازع عليها شمال شرقي المحافظة، لم يعودوا الى مناطق سكناها رغم اغلاق ملف النزوح في الناحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان العديد من الأسر في تلك القرى أرجأت عودتها الى مناطقها بسبب ظروف الشتاء القاسية وانعدام الخدمات والاضرار التي خلفتها الحروب واحداث العنف في تلك القرى، مشيرا الى تسجيل عودة رسمية للاسر في وقت سابق.

واضاف ان القرى النازحة طالبت بمعالجة وحل جميع المشاكل الخدمية لتأمين عودة الاسر ومعاودة نشاطها المعيشي والزراعي.

واشار المصدر الى ان احداث العنف الطائفي قبل عام 2013 واجتياح تنظيم داعش للسعدية عام 3014 تسبب بنزوح الاف الاسر وتدمير القرى الزراعية.

يذكر ان  اكثر من 6000 اسرة نازحة عادت الى السعدية من اجمالي  اكثر من 7500 اسرة نزحت ابان سيطرة تنظيم داعش على السعدية عام 2014.

وسيطر تنظيم داعش على ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة، في حزيران عام 2014 فيما استعادت قوات الامن السيطرة على الناحية في شهر تشرين الثاني من العام ذاته.

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