15 الف زائر إيراني سوف يدخلون العراق يوميا بلا تأشيرة

شفق نيوز/ أكد رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران صادق حسيني، أن الاتفاق مع العراق على تفويج 2500 زائر يوميا الى العتبات المقدسة بالعراق عبر الحدود البرية، كاشفا في الوقت ذاته أن هذا العدد سيرتفع تدريجيا إلى 15 ألف شخص يوميا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية صادق حسيني وممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة حجة الاسلام عبدالفتاح نواب في طهران، وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، الذي يزور طهران على رأس وفد حيث جرى البحث حول مذكرة التفاهم التي من شأنها تسهيل شؤون الزوار، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وقال حسيني في تصريح صحفي "لقد تقرر بموافقة المعنيين فتح الحدود البرية العراقية الأسبوع المقبل ، بعد أن كانت قد أُغلقت بسبب وباء كورونا".

وأردف بالقول إنه "تم الاتفاق مع العراق على تفويج 2500 زائر يوميا الى العتبات المقدسة بالعراق عبر الحدود البرية، وسيرتفع هذا العدد تدريجيا إلى 15 ألف شخص يوميا ومن المؤكد أنه سيكون هنالك عدد لافت خلال مراسم مسيرة الاربعين".

من جانبه قال وزير الثقافة العراقي إنه "كان من طلبات المعنيين بالحج والزيارة الايرانية زيادة صلاحية اختبار PCR الذي تم زيادته أيضًا إلى 30 يومًا حتى لا يواجه الزوار مشاكل خلال المناسبات الخاصة".

واشار الى قرار الحكومة العراقية الأسبوع الماضي بإعادة فتح الحدود البرية أمام الزوار وقال انه "بهذا القرار ستكون الحدود البرية مفتوحة أمام الزوار الى جانب الحدود الجوية".

وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي قد أعلن، يوم الخميس التاسع من شهر حزيران الجاري، زيادة أعداد الزائرين الإيرانيين الذين وافق على دخولهم إلى أراضي بلاده لزيارة العتبات المقدسة بلا تأشيرة دخول بشكل يومي.

وكان الغانمي قد أعلن، قبلها بيومين، أن حكومة بلاده تعمل على إلغاء تأشيرات الدخول مع إيران بشكل تدريجي.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني في العاصمة طهران عقب وصوله إلى إيران في زيارة رسمية، إنه "يمكن إلغاء التأشيرة لقرابة 2000 زائر إيراني يوميا".