143 مليون دينار يومياً.. مرصد يكشف إنفاق رئاسة الجمهورية في 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلن مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشؤون الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن صرفيات رئاسة الجمهورية خلال عام 2025 بلغت نحو 143 مليون دينار يومياً، داعياً مجلس النواب إلى تشريع قوانين تحدد رواتب الرئاسات الثلاث وصرفياتها.

وقال المرصد، في بيان صحفي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مجموع صرفيات رئاسة الجمهورية خلال عام 2025 بلغ 52,366,674,988 ديناراً، بما يعادل 143 مليوناً و470 ألف دينار يومياً.

وأوضح أن أكثر من 52 مليار دينار صُرفت على الرواتب والنفقات التشغيلية والطعام وشراء السلع، فيما بلغت النفقات الاستثمارية 218 مليون دينار.

وأضاف المرصد أن رئاسة الجمهورية، خلال عام 2025، لم تقدم أي مقترحات قوانين، ولم تسجل أي نشاط فعلي يُذكر في إطار تطبيق بنود الدستور أو تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، رغم حجم الإنفاق المخصص لها.

ودعا المرصد في ختام بيانه، مجلس النواب إلى سن قوانين تنظم رواتب الرئاسات الثلاث وصرفياتها، معتبراً أن حجم الإنفاق الحالي يثقل موازنة البلاد التي تعاني من عجز كبير، ويستدعي إعادة تقييم لضمان كفاءة استخدام المال العام.