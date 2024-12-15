140 مليون دولار.. تغريدة تضع مقدم برامج قناة الشرقية في مرمى النزاهة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن استدعاء مقدم برامج في قناة الشرقية الفضائية، وذلك للتحقيق في تغريدة له تناولت ملفات فساد بقيمة 140 مليون دولار.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن دائرة التحقيقات بالهيئة، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن الاستدعاء استند إلى أحكام المادة 30 من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، وبناءً على توجيهات رئيس الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن التغريدة التي أطلقها الإعلامي تضمنت معلومات حول مشروع وصفته بـ"الوهمي" بقيمة 140 مليون دولار، وهو ما دفع الهيئة للتحقيق في صحة تلك المعلومات، والتأكد من التفاصيل المتعلقة بالعقد.

وأكدت الهيئة التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استنادًا إلى القوانين النافذة في هذا الشأن.