140 زائراً بحرينياً عالقون في كربلاء بسبب 40 ألف دولار

شفق نيوز/ كشفت البحرين، يوم الثلاثاء، وجود 140 زائراً من مواطنيها عالقين في كربلاء بعد قصدهم للزيارة الأربعينية بشكل غير مرخص.

وقال سفير مملكة البحرين في بغداد، إن الزوار العالقين كانوا ضمن حملة غير مرخصة وتم احتجاز جوازاتهم لدى صاحب فندق في كربلاء بعد أن تخلف المتعهد المتواري عن الأنظار سداد أجرة فندقين تصل إلى 15 ألف دينار بحريني (40 ألف دولار)، مما دفع أصحاب الفندق لحجز جوازات الزوار البحرينيين.

وأضاف أن السفارة استرجعت جوازات سفر المواطنين العالقين في كربلاء، بعد تنسيق بين خارجيتها ووزارة الداخلية في العراق، وسُلِّمَت للمواطنين، على أن يُنَسَّق مع الجهات المختصة لتأمين عودتهم، بحسب صحيفة "الوطن" البحرينية.