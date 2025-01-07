14 عضواً في مجلس ذي قار يصوتون على استجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في مجلس محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، عن آخر تطورات استجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "14 عضواً من أصل 18 عضواً في مجلس المحافظة، صوتوا على استجواب المحافظ الإبراهيمي في المجلس، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت".

وبين المصدر، أن "الأسئلة الموجهة للمحافظ تتضمن خروقات مالية وإدارية في إدارته للمحافظة خلال فترة توليه للمنصب منذ مطلع العام الماضي".

ويعقد مجلس محافظة ذي قار جلسته يوم غد الأربعاء لاستجواب المحافظ مرتضى الإبراهيمي.

وكان أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار قد طالبوا في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".

وعقد النواب الذين بلغ عددهم 19 نائباً، اجتماعاً لمناقشة واقع المحافظة، مشيرين إلى "فوضى إدارية وسوء إدارة في الملف الخدمي"، مما أدى إلى شعور بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة، وطالبوا باستبدال "الإبراهيمي" بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".

كما اتفق النواب على دعم أعضاء مجلس محافظة ذي قار في استجواب المحافظ، وتحديد موعد لزيارة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لمتابعة المخالفات المالية والإدارية، بالإضافة إلى تشكيل وفد لزيارة رئيس محكمة استئناف ذي قار ورئيس مجلس الوزراء لشرح الوضع في المحافظة.