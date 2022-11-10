135 حالة تسمم في ذي قار خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الخميس، عن تسجيلها 135 حالة تسمم خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وقال مدير المركز الإستشاري لإستعلامات ومعالجة التسمم في دائرة صحة ذي قار، الصيدلاني علي ثجيل خليف، لوكالة شفق نيوز، إن المركز استقبل 135 مراجعا خلال شهر تشرين الأول الماضي، مبينا أن هذا العدد هو الكلي للحالات المرضية والتي تضمنت النسبة الأكبر بينها من الذكور بواقع 110 حالة و25 حالة من الإناث.

وأشار إلى عدة أسباب للتسمم منها تسمم بالأدوية بلغ 33 حالة وتسمم بمبيد الحشرات 5 حالات والتسمم نتيجة تأثيرات أخرى سجل 64 حالة كذلك التسمم نتيجة عقابيل الإصابات بلغت 33 حالة تسمم .