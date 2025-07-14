13 منطقة عراقية تسجل أعلى درجات حرارة في العالم

شفق نيوز- بغداد

تصدرت 13 منطقة عراقية، يوم الاثنين، قائمة دول الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل"في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار الجدول، إلى أن منطقة مطار البصرة الدولي في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، بواقع 50.7 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية العمارة في العراق بواقع 50 درجة مئوية، وجاء في المرتبة الثالثة مدينة البصرة الحسين في العراق، بواقع 49.9 درجة مئوية، من ثم عبادان في إيران رابعاً وبواقع 49.6 درجة مئوية، في حين جاءت علي الغربي في العراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 49.5 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً جاء مدينة الكوت في العراق سادساً حيث سجلت درجة حرارة 49.5 درجة مئوية، بينما حلت مدينة مطار الكويت الدولي في الكويت، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 49.3 درجة مئوية، بينما تلتها الناصرية في العراق ثامناً بدرجة حرارة بلغت 49.3 درجة.

ووفقاً لنفس الجدول فقد حلت مدينة تكريت في العراق تاسعاً بدرجة حرارة 49.3 درجة مئوية، وجاءت النجف في العراق عاشراً بدرجة حرارة 49.2 درجة مئوية، تليها منطقة خانقين في العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 49.2 درجة مئوية، فيما احتلت مدينة كوت الحي في العراق المرتبة 12 بدرجة حرارة 49.2 درجة مئوية، وجاءت طوزخورماتو في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 49.1 درجة مئوية، وجاءت بدرة في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 49 درجة مئوية، تليها بيجي في العراق بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 48.9 درجة مئوية.

وأول أمس السبت، سجلت 11 منطقة عراقية ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم.