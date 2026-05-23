13 ألف تلميذ متسرب في العراق يعودون لمقاعد الدراسة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية، يوم السبت، عن إعادة أكثر من 13 ألف طالب وطالبة متسرب إلى مقاعد الدراسة ضمن برنامج "فرصة"، فيما بينت تحقيق نسبة استمرار في البرنامج بلغت 95% خلال العام الدراسي الحالي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل فنية أقيمت في أربيل لمتابعة البرنامج، حيث أكد المدير العام للشؤون المالية ورئيس الحملة الوطنية للعودة إلى التعليم أحمد عباس رشك، أن "البرنامج استهدف الأطفال والمراهقين المتسربين عبر فرق ميدانية شخصت أسباب التسرب والمناطق الأكثر تأثرا به".

وأشار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى الاستعانة باللجان والفرق التربوية ذاتها التي عملت ضمن برنامج العودة إلى التعليم لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.

من جانبها، أوضحت مديرة المشروع إسكول كامل نجم، ضمن البيان، أن البرنامج وفر دعما تربويا متكاملا شمل القرطاسية وأجور النقل والأجهزة المساعدة لذوي الإعاقة، فضلا عن تفعيل دور مجالس الآباء والمعلمين وتدريب الملاكات التربوية على أساليب التعامل مع الطلبة المتسربين.