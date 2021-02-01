"13 شهراً بلا رواتب".. الكوادر الطبية تتظاهر في ديالى للمطالبة بحقوقهم

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الكوادر التمريضية واطباء الاسنان والصيادلة في ديالى للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة منذ 13 شهراً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الكوادر الصحية والطبية نظمت، اليوم، تظاهرة امام مبنى محافظة ديالى للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة منذ 13 شهراً اسوة بأقرانهم في المحافظات الاخرى.

ونقل عن المتظاهرين قولهم إنهم باشروا بوظائفهم منذ كانون ثاني 2020 ولم يتسلموا اي رواتب حتى الان رغم وجود امر اداري رسمي بالصرف، ودعوا الى حل الاشكالات الروتينية والادارية واطلاق رواتبهم بالسرعة الممكنة.

كما هدد المتظاهرين بالإضراب عن الدوام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وحل جميع المشاكل والعراقيل التي تسببت بتأخر اطلاق رواتبهم بين وزارة الصحة وادارة المحافظة ودائرة صحة ديالى.