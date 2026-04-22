128 عاماً على "كوردستان".. بغداد تحتفي بعيد الصحافة الكوردية

شفق نيوز- بغداد

احتفت الأوساط الثقافية والإعلامية العراقية، اليوم الأربعاء، بعيد الصحافة الكوردية والذكرى الـ128 لصدور أول صحيفة كوردية "كوردستان"، عبر فعالية نظمتها دار الثقافة والنشر الكوردية التابعة لوزارة الثقافة في بغداد.

وقال وكيل وزارة الثقافة فاضل البدراني، في كلمة خلال الفعالية التي حضرتها وكالة شفق نيوز، إن هذه المناسبة تستحضر تاريخاً عريقاً للصحافة الكوردية، التي انطلقت مع صدور العدد الأول من صحيفة "كوردستان" في 22 نيسان عام 1898.

وأضاف أن الصحيفة شكلت محطة مفصلية في مسيرة الإعلام الكوردي، مؤكداً أن الصحفيين الكورد أدوا دوراً بارزاً في رفد المشهد الثقافي العراقي وتعزيز الوعي المجتمعي.

وأشار البدراني إلى أن الصحافة العراقية تتميز بتعدد اتجاهاتها وأقلامها، فيما تمثل المواقف الوطنية للصحافة الكوردية مصدر فخر واعتزاز ضمن إطار الدولة العراقية.

من جانبه، استعرض مدير عام دار الثقافة والنشر الكوردية ناوات حسين أمين أبرز المراحل التاريخية التي مرت بها الصحافة الكوردية، والتحديات التي واجهتها خلال مراحل زمنية مختلفة.

وأوضح أن احتفالية هذا العام شهدت حضور الكوردية السورية سينان بندرغان، البالغة من العمر 96 عاماً، لما تمثله من قيمة تاريخية في ذاكرة الصحافة الكردية.

وبيّن أمين أن صحيفة "كوردستان" مثلت منبراً لنشر الوعي القومي والمواد الأدبية، فضلاً عن تناولها القضايا السياسية بعدة لغات، مشيراً إلى أن صدورها في القاهرة جاء نتيجة توفر بيئة ثقافية مناسبة وإمكانات طباعية متقدمة آنذاك.

كما استعرض تطور الصحافة الكوردية عبر مراحل لاحقة، بدءاً من الصحف التي رافقت التحولات السياسية في السليمانية، وصولاً إلى مجلات رائدة مثل "كلاويز" التي شكلت علامة فارقة في تاريخ الصحافة والثقافة الكوردية.

وشهدت الفعالية مداخلات لصحفيين ومثقفين تناولت دور الصحافة الكوردية في مواكبة التحولات السياسية والاجتماعية، وأهمية الحفاظ على إرثها المهني وترسيخ قيم الموضوعية والمهنية.