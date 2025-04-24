126 ألف لوح شمسي يصل جنوب العراق لدعم الشبكة الكهربائية

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الخميس، وصول أكثر من 126 ألف لوح شمسي عالي الكفاءة إلى موقع مشروع "شمس البصرة" للطاقة الشمسية في حقل أرطاوي، والذي تنفذه شركة توتال الفرنسية بقدرة 1000 ميغاواط.

وقال الوزير في بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع (شمس البصرة) يُعد واحداً من أضخم مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذ حالياً في العراق، وسيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة في أوقات الذروة".

ووصلت أمس نحو 160 حاوية من الألواح الشمسية المستوردة من أفضل المناشئ العالمية، إضافة إلى 18 حاوية تحتوي على كابلات الجهد العالي والمتوسط اللازمة لشبكة الربط الكهربائي.

وأوضح الوزير، ان "البصرة تمتلك مقومات التنوع في مصادر الطاقة والبنى التحتية لقطاع الكهرباء، بفضل الجهود التي بذلناها خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في تحديث قطاع الطاقة بالمحافظة".

وبحسب الوزارة، فإن مشروع "شمس البصرة" سيوفر طاقة نظيفة للشبكة الكهربائية في محافظة البصرة، وسيعزز من استقرارها، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في العراق.