114 حريقا في ديالى خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى، يوم السبت، أن شهر حزيران الجاري شهد اندلاع 114 حادث حريق، تفاوتت في حجمها بين كبير ومتوسط وصغير.

وأكدت المديرية في بيان مقتضب، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن 75% من هذه الحوادث كانت بسيطة وتمكنت فرق الإطفاء من إخمادها والسيطرة عليها .

وبحسب المديرية، فإن آخر تلك الحرائق كانت اليوم، إذ تمكنت فرق الاطفاء من اخماد حريق التهم عمارة تضم مجمعا للهدايا في شارع خريسان وسط مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وأمس الجمعة، وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، مديرية الدفاع المدني بالدخول بحالة تأهب قصوى خلال فصل الصيف الحالي مع ارتفاع معدلات الحرائق في البلاد، في حين أقال مدير الدفاع المدني بمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق من منصبه لثبوت تقصيره في أداء مهام عمله.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.