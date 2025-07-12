11 منطقة عراقية ضمن الأعلى بدرجات الحرارة في العالم (جدول)

شفق نيوز - بغداد

سجلت 11 منطقة عراقية في الساعة الثامنة من صباح، يوم السبت، ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل"في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن منطقة مطار "البصرة الدولي" في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، وبواقع 49.3 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية "عبادان" في إيران وبواقع 49 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة مدينة "الناصرية" في العراق وبواقع 48.8 درجة مئوية، ومن ثم جاءت " العمارة" في العراق رابعاً وبواقع 48.3 درجة مئوية، وجاءت "خانقين" في العراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 48.3 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً جاء مدينة "الاهواز" في ايران سادساً حيث سجلت درجة حرارة 48.2 درجة مئوية، وجاءت مدينة "النجف" في العراق، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 48.2 درجة مئوية، ثم جاءت "بدرة" في العراق ثامناً بدرجة حرارة بلغت 48.2 درجة.

كما جاء مدينة "البصرة الحسين" في العراق تاسعاً بدرجة حرارة 48.1 درجة مئوية وجاءت منطقة "ديزفول"، في إيران عاشراً بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، تليها منطقة "الكوت - الحي" في العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 47.9 درجة مئوية.

وجاءت علي الغربي في العراق المرتبة الـ 12 بدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية، وجاءت "كربلاء" في العراق بالمرتبة الـ 13 بدرجة حرارة بلغت 47.8 درجة مئوية ،وجاءت منطقة مطار "الكويت الدولي" في الكويت بالمرتبة الـ 14 بدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية، تليها مدينة "الرفاعي" في العراق بالمرتبة الاخيرة بدرجة حرارة 47.7 درجة مئوية.