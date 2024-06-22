11 مدينة عراقية تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ سجلت 11 مدينة ومنطقة عراقية، يوم السبت، نصف درجات الغليان ضمن 15 منطقة كانت الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب نشرة لمحطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية.

وبين الجدول أن مدينة العمارة في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، وبواقع 50.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية الناصرية في العراق وبواقع 50.8 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة منطقة الحسين بمحافظة البصرة في العراق وبواقع 50.5 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة الكوت في العراق رابعاً وبواقع 50.5 درجة مئوية، وجاءت مدينة مطار الكويت الدولي في الكويت خامساً بدرجة حرارة بلغت 50.5 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فأن مدينة الاحواز في ايران جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 50.4 درجة مئوية، وجاءت مدينة كربلاء في العراق، سابعاً بدرجة حرارة بلغت 50.4 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة اوميدية في إيران ثامناً بدرجة حرارة بلغت 50.2 درجة، كما جاءت مدينة السماوة في العراق تاسعاً بدرجة حرارة 49.8 درجة مئوية، وجاءت منطقة صافي آباد دزفول في إيران عاشراً بدرجة حرارة 49.7 درجة مئوية، تليها منطقة مطار البصرة الدولي في العراق في المرتبة الـ11 بدرجة حرارة بلغت 49.6 درجة مئوية، وجاءت منطقة مطار النجف الدولي في العراق في المرتبة 12 بدرجة حرارة 49.5 درجة مئوية، وجاءت منطقة علي الغربي في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية، تليها منطقة بدرة" في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 49.4 درجة مئوية، تليها منطقة الرفاعي في العراق بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 49.4 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولاً بأعلى درجات الحرارة بالعالم: