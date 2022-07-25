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11 حالة غرق خلال أسبوعين وغواصون ينتشلون جثة جديدة في الموصل (فيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-25T16:01:44+0000
11 حالة غرق خلال أسبوعين وغواصون ينتشلون جثة جديدة في الموصل (فيديو)

شفق نيوز/ أظهر مقطع فيديو قيام الشرطة النهرية بانتشال جثة بعد ساعة على غرقها في ضفاف نهر دجلة بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

ووثق المقطع الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، قيام غواصين اثنين ضمن الشرطة النهرية بالموصل، بإخراج جثة شاب من نهر دجلة في منطقة يارمجة جنوب شرق الموصل.

في السياق، أفاد مصدر أمني في شرطة نينوى، بأن "الجثة تعود لشاب من مواليد 2004 غرق عندما كان يسبح على ضفاف نهر دجلة في المنطقة".

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الجثة تحمل الرقم 11 من الجثث التي انتشلت خلال فترة أسبوعين عندما كان جميعهم يسبحون على ضفاف دجلة في مدينة الموصل"،

مبينا أن "أعداد الغرقى ارتفع بالفترة الأخيرة مع ارتفاع درجات الحرارة والجو ما يجبر الأهالي إلى اللجوء لضفاف نهر دجلة للتخفيف من شدة وحدة هذا الارتفاع".

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