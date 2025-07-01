109 حالات اختناق في كركوك جراء العاصفة الترابية

شفق نيوز – كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل عشرات حالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقال مدير إعلام صحة كركوك، سامان يابه، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن مستشفيات كركوك استقبلت 109 حالات اختناق متفاوتة الشدة بسبب العاصفة الترابية، والفرق الطبية تعاملت مع الحالات بشكل فوري.

وأضاف أن جميع المؤسسات الصحية كانت في حالة استنفار تام تحسباً لأي طارئ، مؤكداً أن معظم الحالات قد تماثلت للشفاء بعد تلقيها العلاجات اللازمة.

وشهدت مدينة كركوك، منذ صباح اليوم، عاصفة ترابية كثيفة أدت إلى تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وتسببت في معاناة واسعة بين المواطنين، لا سيما ممن يعانون أمراضاً تنفسية مزمنة.