107 إصابات.. الصحة العراقية تحذر من تحول عيد الاضحى الى موسم للنزفية

شفق نيوز/ دعت وزارة الصحة العراقية، يوم الخميس، المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات والإرشادات الوقائية الخاصة بمرض الحمى النزفية، وذلك مع اقتراب عطلة عيد الأضحى، مؤكدة أن المرض فيروسي خطير لا يوجد له لقاح أو علاج فعال حتى الآن، لكن التشخيص المبكر والالتزام بالإجراءات الوقائية يرفعان احتمالية الشفاء إلى مستويات عالية جداً.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة تؤكد على الجهات الأمنية وأمانة بغداد والدوائر البلدية المحلية بضرورة معالجة ومنع ظاهرة الرعي والذبح العشوائي للمواشي مثل الأبقار والأغنام والماعز والجاموس، مشيرة إلى أن معظم الإصابات بالمرض ترتبط بمربي الحيوانات والجزارين غير النظاميين، لما يسببه هذا النشاط من انتقال أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان، ومنها الحمى النزفية.

وبين أن المرض ينتقل عن طريق التماس المباشر مع الحيوانات المصابة أو مع أنسجتها، أو سوائلها، أو لحومها، أو جلودها، أو فرائها، أو فضلاتها، وكذلك عن طريق حشرة القراد الناقلة للعدوى، والتي تتولى وزارة الزراعة، عبر دائرة البيطرة، مسؤولية مكافحتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد أن مؤسسات الصحة العراقية في بغداد والمحافظات كافة، بما في ذلك إقليم كوردستان، تمتلك القدرة على تشخيص المرض، كما أن جميع المؤسسات الصحية تضم ردهات خاصة لعزل الإصابات المؤكدة والمشتبه بها ومعالجتها، مشددة على أهمية التشخيص المبكر الذي يرفع احتمالات الشفاء بشكل كبير، حيث تمكنت الوزارة من علاج مئات الحالات التي تم تشخيصها في المراحل الأولى.

وأوضح البدر، أن الأعراض الأولية للمرض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالإعياء في مناطق مختلفة من الجسم، وفي هذه المرحلة تكون فرص الشفاء مرتفعة جداً، أما المرحلة المتقدمة فتبدأ فيها حالات النزف تحت الجلد أو من فتحات الجسم، ما يشير إلى تطور المرض وخطر المضاعفات والوفاة.

وأشارت إلى أن أغلب الإصابات المسجلة هذا العام، وفي السنوات السابقة، كانت بين مربي المواشي والجزارين، بسبب تعاملهم المباشر مع الحيوانات، مؤكدا في الوقت ذاته أن بقية الفئات ليست بمعزل عن خطر الإصابة.

ووفقاً لآخر إحصائية رسمية صادرة عن دائرة الصحة العامة، أكد البدر، أنه تم تسجيل 107 إصابات مؤكدة بمرض الحمى النزفية في عموم البلاد منذ بداية العام، بينها 16 حالة وفاة.

وأضاف، كانت النسب الأعلى في محافظة ذي قار بـ31 إصابة وحالة وفاة واحدة، تليها بغداد/الرصافة بـ11 إصابة وخمس وفيات، وفي بغداد/الكرخ أربع إصابات دون وفيات، ثم واسط بـ12 إصابة وحالة وفاة واحدة، والمثنى بـ8 إصابات وحالتي وفاة، وميسان بـ8 إصابات وحالتي وفاة.

كما سجلت محافظة نينوى إصابات دون وفيات، وفي كركوك خمس إصابات وأربع وفيات، وفي البصرة خمس إصابات دون وفيات، وفي ديالى خمس إصابات ووفاة واحدة، وفي الديوانية ثلاث إصابات دون وفيات، وفي دهوك إصابتان ووفاة واحدة، وفي بابل إصابتان ووفاة واحدة، بينما سجلت كل من الأنبار، وأربيل، وكربلاء، والسليمانية إصابة واحدة دون وفيات، ولم تسجل محافظتا صلاح الدين والنجف أي إصابات أو وفيات.

وفيما يخص الإجراءات المنزلية، أوصت وزارة الصحة، بحسب المتحدث باسمها، بشراء اللحوم فقط من المجازر المجازة صحياً، وتخزينها بدرجات تجميد منخفضة جداً، وطهيها في درجات حرارة عالية، إضافة إلى ارتداء الكفوف عند التعامل مع اللحوم وتقطيعها، مع تخصيص سكين خاصة لتقطيعها، والالتزام بالتوصيات الصحية العامة.