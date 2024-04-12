1000 كم حول كوردستان.. دراجات كركوك تطلق حملة تعايش صديقة للبيئة (صور)

شفق نيوز/ أعلنت ممثلية اللجنة الأولمبية العراقية في كركوك، يوم الجمعة، انطلاق مجموعة من رياضيي الدراجات ومن متخلف مكونات كركوك بجولة على دراجاتهم، وقطعوا مسافة ألف كم تشمل محافظات إقليم كوردستان، لإيصال رسالة عنوانها "الأخوة والتعايش".

وقال رئيس الممثلية حربي خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الأولمبية في كركوك أطلقت مراسيم جولة فريق كركوك للدراجات الهوائية في جولة طواف تبدأ من كركوك مروراً بمدن كوردستان وتبدأ بمحافظة أربيل ومن ثم محافظة دهوك ومن ثم العودة عن طريق مدينة شقلاوة إلى محافظة السليمانية".

ولفت خالد، إلى أن "رسالة الفريق من الجولة، هي رسالة حب وسلام وتعايش أخوي بين جميع المكونات"، مردفاً بالقول: "الفريق يتكون من سبعة دراجين من مختلف قوميات كركوك ويعتزمون قطع ما يقرب من ألف كم، ويحمل الفريق في جولته التي نظمت برعاية اللجنة الأولمبية فرع كركوك، وبتعاون مع الاتحاد الفرعي للدراجات".

وأشار إلى أن "الهدف من هذه الحملة، هو التعايش السلمي بين جميع مكونات كركوك، إضافة إلى نشر الثقافة البيئية والاعتماد على الدارجات الهوائية في تمشية العديد من الأمور الحياتية والتقليل من استعمال السيارات ولما يكون له أثر في تقليل التلوث البيئي"، مؤكداً أن هذه الجولة تساهم في الحفاظ على البيئة وتقلل من استخدام المحروقات التي تستخدمها السيارات".