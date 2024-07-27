100 منحة دراسية للعراقيين في جامعات المجر

شفق نيوز/ ذكر موقع "ديلي نيوز هنغاريا" ان المجر والعراق اتفقا على تعزيز العلاقات في الميدان التعليمي، حيث ستقدم بودابست منحا دراسية ل100 طالب عراقي.

وأوضح الموقع المجري، في تقرير اطلعت عليه وترجمته وكالة شفق نيوز، ان وزيرة الدولة في وزارة الخارجية بوجلاركا إليس، وقعت مع وزير التعليم العالي في العراق نعيم عبد العبودي اتفاقية تعاون في بودابست يوم الجمعة تستهدف تعزيز العلاقات التعليمية الثنائية.

ونقل التقرير عن إليس قولها بعد حفل التوقيع إنه بموجب الاتفاقية، فان المجر ستقدم منحا دراسية للتعليم العالي لـ 100 طالب عراقي وذلك بين عامي 2025 و2027 كجزء من برنامج يسمى " Stipendium Hungaricum".

كما نقل التقرير عن الوزير العراقي قوله ان العراق سيقدم أيضا منحا دراسية للطلاب المجريين، مضيفا ان هناك ثقة بان برنامج التبادل الطلابي سيكون بمثابة "جسر ثقافي" بين البلدين، وسيكون له تأثير ايجابي على العلاقات الاقتصادية بينهما.