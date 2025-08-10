100 مليون دينار.. وزارة عراقية تعلن عن "جوائز" وتنشر آلية التقديم

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، يوم الأحد، انطلاق النسخة الثالثة من جائزة التعليم العالي للقراءة الموجهة إلى طلبة الدراسات الأولية والعليا والطلبة الدوليين الدارسين في الجامعات العراقية.

وأوضح وزير التعليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذه النسخة تأتي امتداداً لنجاح نسختي المسابقة السابقتين في تحفيز الإقبال على القراءة وتعزيز الوعي المعرفي، داعياً طلبة الجامعات الحكومية والأهلية كافة إلى المشاركة الفاعلة في الجائزة.

وأكد أن الوزارة قد هيأت بيئة محفزة للتفاعل مع المتون المختارة من الكتب الرصينة، وصولاً إلى تحقيق أهدافها الثقافية.

وبحسب البيان، فإن النسخة الثالثة من المسابقة تستند إلى قراءة كتاب "مشكلة الثقافة" للمفكر العربي مالك بن نبي وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 100 مليون دينار عراقي توزع على أعلى عشرين متسابقاً: عشرة ملايين دينار للفائز الأول، ثمانية ملايين دينار للفائز الثاني، خمسة ملايين ونصف للفائز الثالث، أربعة ملايين ونصف لكل فائز من المركز الرابع حتى المركز العشرين".

وحددت اللجنة الوزارية المنظمة توقيتات التقديم الى منصة المسابقة (https://ums-awards.mohesr.gov.iq/) اعتباراً من 10 آب/ أغسطس 2025 إلى 28 أيلول/ سبتمبر 2025 وخصصت يوم السبت الموافق 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 موعداً للاختبار الإلكتروني عند الساعة 11 صباحاً.

وتلفت اللجنة عناية جميع طلبة الدراسات الأولية والعليا والطلبة الدوليين المستمرين في الدراسة في الجامعات العراقية إلى أن التسجيل في منصة المسابقة يتم باستخدام البريد الإلكتروني الجامعي الرسمي لكي يتنسى للطالب المشارك استلام نسخة الكترونية من كتاب "مشكلة الثقافة" ورمز الدخول إلى الاختبار في الوقت المناسب، وفقاً لما جاء في البيان.