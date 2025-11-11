100 ألف مراقب انتخابي ببابل.. ذي قار تسجل أعلى نسبة تصويت منذ 2003

شفق نيوز- ذي قار/ بابل

كشف ممثيلة منظمات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحافظة سجلت أعلى نسبة مشاركة بالتصويت لأول مرة في تاريخها، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات في بابل مشاركة أكثر من 100 ألف مراقب ووكيل سياسي في الاقتراع العام.

وقالت الممثلية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الحكومة المحلية وقيادة الشرطة ومكتب مفوضية الانتخابات، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العملية الانتخابية كانت ناجحة وسجلنا بعض المخالفات البسيطة لكنها غير مؤثرة حيث تم تخطيها".

وأضافت أن "نسبة المشاركة كما سجلها زملاؤنا في منظمات المجتمع المدني تجاوزت 45% وهذه النسبة تسجل لأول مرة في المحافظة حيث لم تصل النسبة في الدورات النيابية الخمس ولا انتخابات مجالس المحافظات الثلاث السابقة لأكثر من 34%".

وفي بابل، أوضح مدير مفوضية الانتخابات في المحافظة كفاح العامري، في مؤتمر صحفي مشترك مع قيادة الشرطة، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "أكثر من 100 ألف مراقب ووكيل سياسي شارك في العملية الانتخابية بالإضافة إلى 150 إعلامياً محلياً ودولياً".

وأكد عدم "تسجيل أي خروقات أمنية أو شكاوى"، مشيراً إلى أن "عملية التصويت جرت في 2099 محطة موزعة على 436 مركزاً انتخابياً، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من قبل الناخبين الذين يحق لهم التصويت ويبلغ عددهم مليوناً و72 ألف ناخب".

وكان تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، أصدر مساء اليوم الثلاثاء، تقرير الحوادث الثالث ليوم التصويت العام في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأسدل الستار على الانتخابات التشريعية في العراق، لاختيار أعضاء جدد للبرلمان بدورته السادسة، بعدما أعلنت المفوضية انتهاء وقت التصويت المحدد، عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، وإغلاق مراكز الاقتراع بالكامل.

وفور انتهاء عملية الاقتراع، ستشرع اللجان المختصة في المفوضية بعمليات العد والفرز، تمهيداً لإعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وبحسب تقرير منتصف نهار الاقتراع، الذي صدر عن مفوضية الانتخابات، لم تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت حاجز 23%، لكن هذه النسبة قد ارتفعت قليلاً بعد ساعات العصر، حيث شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً متزايداً على الصناديق.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.