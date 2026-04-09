"100 ألف دينار بانتظارك".. قرار جديد من المرور بشأن السيارات في العراق

شفق نيوز- بغداد

قررت مديرية المرور العامة في العراق، مساء اليوم الخميس، إجراء فحص شروط المتانة والأمان للمركبات بأنواعها كافة سنوياً، فيما أشارت إلى أن غرامة المخالفين 100 ألف دينار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على موافقة وزير الداخلية واستناداً إلى الصلاحية الممنوحة لنا بموجب أحكام المادة (47/ ثانياً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 وعملاً بأحكام المادة (14) من القانون ذاته التي اشترطت توافر شروط المتانة والأمان في المركبات وأن تكون جميع أجزائها صالحة للسير على الطرق على نحو لا يعرض الأرواح والممتلكات للخطر ومن أجل الحفاظ على السلامة العامة".

وأضافت": تقرر أن يكون فحص شروط المتانة والأمان للمركبات بأنواعها كافة سنوياً على أصحاب المركبات التي مضى على فحص شروط المتانة والأمان فيها سنة واحدة مراجعة مواقع الفحص في بغداد والمحافظات لإجراء الفحص السنوي عليها عملاً بأحكام المادة (2) من تعليمات تسجيل المركبات رقم (5) لسنة 2021 التي اشترطت الحصول على شهادة فحص دوري للمركبة لإثبات صلاحيتها للسير واستخدام الطريق".

ونوهت المديرية، بحسب البيان، إلى أن "المخالف لأحكام هذا البيان يعاقب بغرامة مالية مقدارها 100 ألف دينار استناداً لأحكام المادة (25/ ثانياً/ أ) من قانون المرور النافذ"، لافتة إلى أن "هذا البيان ينفذ اعتباراً من تاريخ نشره".