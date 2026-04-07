100 ألف بانتظار المخالفين.. قرار عراقي بشأن ملصقات الإعلانات على السيارات

شفق نيوز- بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، تعليمات بشأن وضع ملصقات الإعلانات على السيارات، فيما توعدت المخالفين للقرار الذي سيبدأ تطبيقه بعد ثمانية أيام، بغرامة 100 ألف دينار عراقي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناءً على موافقة وزير الداخلية واستناداً للصلاحية الممنوحة لنا بأحكام المادة (47/ ثانياً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، ومن أجل تنظيم وضع الإعلانات على المركبات، تقرر الموافقة على ترويج الإعلانات الورقية والإلكترونية والضوئية والملصقات على المركبات بالشكل الذي لا يحجب الرؤية ويحافظ على المنظر الحضاري للمركبات وبما لا يسيء للذوق العام".

ودعت المرور أصحاب المركبات الذين يرومون الحصول على الموافقات الخاصة بالإعلانات أعلاه، إلى "مراجعة الكابينات المخصصة لهذه الخدمة الموزعة على مواقع الفحص، المبينة في القائمة المرفقة بهذا البيان لقياس أبعاد الإعلان وتسديد الرسوم المترتبة عليها ووضع الملصق الخاص بها".

وأكدت "يمنع منعاً باتاً وضع الإعلانات الورقية أو الإلكترونية على الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية الأمامية للمركبات".

وأوضحت أن "المخالف لأحكام هذا البيان يعاقب بغرامة مالية مقدارها 100 ألف دينار استناداً لأحكام المادة (25/ثانياً/أ) من قانون المرور النافذ".

وأشارت المديرية إلى أن "هذا البيان ينفذ اعتباراً من تاريخ 15 نيسان/ أبريل 2026".

ولفتت إلى أن مواقع الفحص هي في بغداد/ الكرخ (التاجيات)، وفي بغداد/ الرصافة (الحسينية)، وفي نينوى (الجانب الأيمن)، وفي كركوك (كركوك)، في صلاح الدين (صلاح الدين)، وفي الأنبار (الأنبار)، وفي بابل (بابل)، وفي كربلاء (كربلاء)، وفي النجف (النجف)، وفي الديوانية (الديوانية)، وفي ميسان (ميسان)، وفي ذي قار (ذي قار)، وأخيراً في البصرة (الزبير).