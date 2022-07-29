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100 راكب بينهم عراقيون ينجون من كارثة على متن طائرة إيرانية (فيديو)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-29T09:11:28+0000
100 راكب بينهم عراقيون ينجون من كارثة على متن طائرة إيرانية (فيديو)

شفق نيوز/ عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية، صباح اليوم الجمعة، إلى مطار مشهد الدولي بعد مرور قرابة ثلاث ساعات على إقلاعها وذلك لإنقاذ حياة أكثر من 100 مسافر عراقي وإيراني كانوا على متنها.

ووثق تسجيل فيديو حصلت عليه وكالة شفق نيوز، نجاة اكثر من 100 مسافر إيراني وعراقي من موت محقق بعد أن أصاب عطل في محرك طائرة تابعة إلى الخطوط الايرانية (اتا).

وبحسب ركاب الطائرة، فإن الرحلة التي كانت قد انطلقت في الساعة٥:٣٠ فجر اليوم من مطار مشهد إلى النجف بقيت في الجو قرابة 3 ساعات بعد أن فرغ الوقود منها وهبطت لينفجر بعض اطاراتها.

ويقول شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إنه عند محاولة إخلاء الطائرة من الركاب لم تُفتح بعض أبواب الطوارئ، لكن تمكنت فرق الإنقاذ بوقت لاحق من إخراجهم كافة.

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