+100 حالة يومياً.. البصرة تسجل قفزات بمعدل إصابات فيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، يوم الجمعة، عن تسجيل قفزة في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا.

وقال مدير الدائرة عباس التميمي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "البصرة سجلت 230 إصابة جديدة"، موضحا أن "دائرته كانت تسجل يوميا ما يقارب 130 الى 140 إصابة".

ودعا مدير صحة البصرة المواطنين الى "اخذ اللقاح الخاص بالفيروس"، مؤكدا "توفير منافذ التلقيح بكافة المستشفيات ولفترات دوام تستمر من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء".

وتابع ان "مستشفيات البصرة مؤهلة لاستقبال اعداد كبيرة من المصابين"، مشيرا إلى أن "اللقاح يعمل على تقليل الازمة".

واكد أن "عدد المصابين الاجمالي في البصرة لم يصل الى 100 الف شخص حتى الآن".

وشهد العراق في الاسبوع الماضي ارتفاعاً كبيراً بوفيات وإصابات فيروس كورونا تخطت الـ7 آلاف حالة يوميا.