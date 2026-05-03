10 أيار موعداً جديداً لبدء التقديم على الدراسات العليا في العراق

2026-05-03T20:45:52+00:00

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الأحد، تحديث موعد التقديم إلى الدراسات العليا للعام 2027/2026.

وبحسب وثيقة للوزارة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد "حصلت موافقة الوزير بتاريخ 3 أيار/ مايو 2026 على تغيير موعد بدء التقديم على البوابة الإلكترونية الخاصة بالتقديم والقبول في الدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 2026/2027 إلى يوم الأحد الموافق 10 أيار/ مايو 2026".

