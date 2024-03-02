10 هزات ارضية ضربت العراق في شهر شباط

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي قسم الرصد الزلزالي اليوم السبت، التقرير الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر شباط لعام 2024 .

ووفقا لتقرير الهيئة، فإنها تم تسجيل (40) هزة أرضية من قبل شبكة الرصد الزلزالي لمختلف المناطق من ضمنها (10) هزات أرضية داخل الاراضي العراقية.

من جهتها اوضحت مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف، ان التقرير تضمن الشرح المفصل للنشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة وأماكن التمركز لشهر شباط 2024.

وتنشر وكالة شفق نيوز التقرير أدناه: