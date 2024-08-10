10 مناطق في العراق تسجل أعلى معدل درجات حرارة بالعالم

شفق نيوز/ سجلت 10 مناطق في العراق، يوم الاحد، أعلى معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى معدل درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول أن مدينة " العمارة " في العراق سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، وبواقع 49.1 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية مطار البصرة الدولي في العراق وبواقع 48.9 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة "البصرة الحسين" في العراق وبواقع 48.8 درجة مئوية، ومن ثم جاءت مدينة "الفاو" في العراق رابعاً وبواقع 48.5 درجة مئوية، وجاءت مدينة "مطار الكويت الدولي" في الكويت خامساً بدرجة حرارة بلغت 48.5 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً فإن مدينة "الاهواز" في ايران جاءت سادساً حيث سجلت درجة حرارة 48.1 درجة مئوية، وجاءت مدينة "عبادان" في إيران، سابعاً و بدرجة حرارة بلغت 48 درجة مئوية، ثم جاءت مدينة " علي الغربي" في العراق ثامناً و بدرجة حرارة بلغت 47.7 درجة، كما جاءت مدينة بدرة" في العراق تاسعاً و بدرجة حرارة 47.7 درجة مئوية، وجاءت منطقة " مطار النجف الاشرف الدولي" في العراق عاشراً بدرجة حرارة 47.6 درجة مئوية، تليها مدينة " ان الناصرية" في العراق في المرتبة الـ 11 بدرجة حرارة 47.6 درجة مئوية.

وجاءت مدينة "طبس " في إيران في المرتبة 12 بدرجة حرارة 47.6 درجة مئوية، وجاءت مدينة "كربلاء" في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 47.4 درجة مئوية، تليها منطقة "تكريت" في العراق بالمرتبة 14 بدرجة حرارة 47.2 درجة مئوية، تليها منطقة "أدرار" في الجزائر بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 47.1 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: