10 مصابين بحادث سير "مروع" على طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الاربعاء، بإصابة عشرة أشخاص بحادث سير "مروع" على طريق بغداد - كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير مروري مروع، وقع اليوم، اثر تصادم ثلاث مركبات ضمن طريق بغداد- كركوك في منطقة الغالبية، ( 14 كم شمال غرب بعقوبة)"، مبيناً أن "الحادث أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، أن "سيارات الاسعاف نقلت الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، مشيراً إلى "فتح السلطات الامنية تحقيقاً حيال الحادث".

تشهد ديالى حوادث مرورية مستمرة بسبب تضرر وتدمير منظومة الطرق او عدم الالتزامات بقواعد السير المرورية.