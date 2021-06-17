10 فرق تخمد حريقاً في مبنى تجاري بمدينة الصدر (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في العاصمة العراقية، يوم الخميس، السيطرة على حريق نشب في مبنى تجاري بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "دفعت بعجلة السلم اضافة الى عشرة فرق من الإطفاء والإنقاذ للسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن في بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة لخزن وبيع المواد الإنشائية شديدة الاشتعال في منطقة مدينة الصدر شرقي بغداد بإشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأضافت أن فرقها "طوقت النيران المشتعلة في البناية التجارية من الجهات الأربع وقذفت باعمدة المياه من فوقها باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة، حتى تمكنت من تخفيف الحرارة الناتجة عن الحريق لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر وسط البناية وتخمد النيران دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل مخازن البناية التجارية".

وتابعت بالقول، "إثر ذلك طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل البناية".