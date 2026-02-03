10 أحياء تدخل الخدمة في الغراف جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أعلن قائممقام قضاء الغراف بمحافظة ذي قار جنوبي العراق أزهر الخفاجي، يوم الثلاثاء، عن خارطة مشاريع إعمار تشمل إدخال 10 أحياء سكنية إلى الخدمة، مع مطالب بإنشاء مستشفى عام وملعب رياضي لتلبية الاحتياجات الخدمية في القضاء.

وقال الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "المركز الحضري لقضاء الغراف يشهد حملة إعمار واسعة، حيث بلغت نسبة إنجاز مشروع تطوير أحياء الشهداء، الإعلام، ومؤمن قريش نحو 89% مع استمرار أعمال التبليط، فيما وصلت نسبة الإنجاز في حي العباس إلى 65%".

وأضاف أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد المباشرة الفعلية بالعمل في حي الحرية بعد استكمال التصاميم، بالتزامن مع وصول مشروع حي الصادق إلى مراحل متقدمة ضمن حملة الجهد الخدمي".

وبشأن الملف الصحي، كشف القائممقام عن "قرب إنجاز المركز الصحي في حي العباس"، مؤكداً في الوقت ذاته "استمرار العمل في مستشفى الغراف لاستكمال منظومات التبريد والمصاعد".

وأشار إلى أن "مشروع كورنيش الغراف تجاوز العقبات الفنية، وهو حالياً في مرحلة إعداد التصاميم النهائية تمهيداً لاستئناف العمل به قريباً، إلى جانب مواصلة تأهيل الشبكات الكهربائية والحدائق العامة في مختلف أحياء القضاء".

وعلى صعيد المناطق الريفية، أوضح الخفاجي، أنه "تمت المباشرة بعدد من المشاريع الحيوية، من أبرزها الطريق الرابط بين منطقة المشاخيل وجسر آل عمار، والذي يُعد منفذاً مهماً باتجاه الطريق الدولي، فضلاً عن إنشاء جسر في منطقة عشائر الخنجر، وتعبيد طرق ريفية في مناطق المراونة، السودان، والبوشهاب، مع تزويد الأخيرة بمجمع ماء بسعة 500 متر مكعب".

واختتم الخفاجي حديثه، بـ" الحاجة الملحة إلى إنشاء ملعب رياضي لنادي الغراف، وشق طرق حولية لتخفيف الزخم المروري، فضلاً عن المطالبة بإنشاء مستشفى عام يتناسب مع الكثافة السكانية التي تقدر بنحو 150 ألف نسمة، إضافة إلى إنشاء محطة كهرباء ثابتة في حي الحرية لضمان استقرار التيار الكهربائي".