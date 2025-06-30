1.5 مليون عبروا للعراق.. اتفاق بين "إيلام وواسط" على تسهيل دخول الايرانيين

شفق نيوز – واسط/ إيلام

افادت وكالة مهر الايرانية، يوم الاثنين، بأن محافظ إيلام احمد كرمي، زار محافظة واسط العراقية لبحث تدفق الوافدين الايرانيين عبر المعابر الرسمية بين البلدين للمشاركة في الزيارة الاربعينية، وأكد عبور أكثر من 1.5 مليون شخص الى العراق من "منفذ مهران" منذ بداية العام الجاري.

وذكرت "مهر" في خبر أوردته، وتابعته وكالة شفق نيوز، ان "نائب محافظ واسط عدنان الزبيدي استقبل محافظ إيلام رسميًا لدى وصوله إلى معبر الزرباطية الحدودي خلال زيارته للعراق، وفي هذا اللقاء اشار الجانبان إلى الأهمية الخاصة للتعاون الثنائي خلال أيام محرم والأربعين، وأكدا على ضرورة زيادة التنسيق والتواصل بين المحافظتين الحدوديتين، لتسهيل حركة المرور وضمان أمن الزوار الإيرانيين والعراقيين".

وأكد کرمي، ان "الأحداث الأخيرة ضاعفت الحاجة إلى تعزيز التعاون"، موضحا انه "خلال أيام محرم وخاصة الأربعين، سنشهد بالتأكيد حضورًا كبيرًا للحجاج في ممر مهران ومن الضروري لجميع الجهات المسؤولة في كلا البلدين تقديم أفضل الخدمات من خلال تضافر الجهود بشكل أكبر".

ولفت الى ان "تجربة التعاون في السنوات السابقة كانت إيجابية وتستحق التقدير"، مستدركا بالقول، ان "التنسيق والتعاون من الجانب العراقي وخاصة محافظة واسط، في تسهيل أمور الزوار أمر جدير بالثناء ونتوقع أن يزداد هذا التآزر والتعاون في مراسم الأربعين المقبلة".

وبين ان "أكثر من 1.5 مليون شخص عبروا حدود مهران منذ بداية العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام السابقة".

بدوره أشار نائب محافظ واسط، إلى "الأهمية الاستراتيجية لحدود مهران - زرباطية في حركة زوار الأربعين"، معتبرا ان "انتصار ايران هو انتصار للعالم الإسلامي، ونحن على أتم الاستعداد لاستخدام جميع إمكانيات محافظة واسط للتعاون الشامل وتسهيل حركة الزوار".

ولفت عدنان الزبيدي، إلى أن "الحدود لم تغلق ولو للحظة واحدة، ودخول الزوار (الحجاج والمعتمرون) الإيرانيون إلى العراق عبر حدود زرباطية ومهران، مستمر دون انقطاع".